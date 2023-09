Palmeiras não deve ter mais nenhum reforço em 2023

O Palmeiras não deve ter mais reforços nesta temporada. Após o fracasso nas conversas com o meia Roberto Pereyra, que decidiu voltar pra Udinese, o Verdão não te nenhuma negociação em andamento no momento. Assim, o técnico Abel Ferreira deve ter o mesmo elenco para disputar as competições que lhe restam em 2023.

O prazo final para mudança na lista de inscritos no Brasileirão termina nesta sexta-feira (15). Para a Libertadores, a inscrição de novos atletas pode ser feita até o dia 23 deste mês, às 19h. Por conta dos prazos curtos e até o jogador passar pelo período de adaptação, o Verdão optou em manter o plantel ideal.

Contudo, a atuação fraca do Palmeiras no mercado, chamou a atenção dos torcedores. Afinal, neste ano, o Verdão contratou o atacante Artur e o volante Richard Rios. Por outro lado, Abel Ferreira viu Vinicius Silvestre, Danilo, Bruno Tabata, Giovani e Rafael Navarro deixarem o clube.

O principal movimento do Verdão foi manter seus principais jogadores no plantel. Afinal, jogadores como o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Rony, receberam ofertas do Oriente Médio, mas a diretoria não quer vender seus principais atletas nesta temporada.

A última tentativa foi Roberto Pereyra. O argentino agradava o clube por ser um jogador que poderia fazer a função de Dudu, que lesionou o joelho direito e só deve voltar no ano que vem aos gramados. Além disso, o meia estava livre no mercado, e o Verdão enxergava uma grande oportunidade de mercado.

