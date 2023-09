Santos aposta em ‘solução caseira’ para reforçar defesa em 2023

O Santos vem procurando uma solução para a falta de peças no sistema defensivo, mas a resposta pode ser caseira. Nos últimos dias, o Peixe perdeu o zagueiro Alex, com uma fratura no tornozelo direito. Ele vinha ganhando espaço como titular, mas precisará passar por cirurgia e deve perder o restante da temporada. Contudo, o Alvinegro Praiano conta com o retorno de outro defensor para preencher o elenco.

O zagueiro Jair, de 18 anos, que está voltando de duas graves lesões no joelho direito, deve começar a fazer parte do elenco principal. Durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a promessa do Santos sofreu uma ruptura completa no ligamento cruzado anterior e também no menisco. Ele precisou passar por uma intervenção. Contudo, o Peixe já estudava subir o jovem defensor, logo após o término da Copinha.

O técnico Odair Hellmann, então treinador da equipe, via muito potencial no defensor, tanto que o jogador fez todo o processo de recuperação na estrutura do departamento profissional. Em agosto, Jair começou a trabalhar em campo, mas sem contato. Agora, o defensor já treina com o restante dos companheiros e pode ser um ”reforço” para o Peixe na reta final da temporada.

Titular absoluto do sub-20 mesmo quando ainda tinha 17 anos, Jair é visto pelo clube como uma grande promessa para os próximos anos. O Peixe chegou a ir ao mercado atrás de uma opção de reposição, mas não se convenceu com nenhum nome. Assim, a aposta será mesmo Jair, que terá que segurar uma barra, em um sistema defensivo que não vem mostrando um bom desempenho em 2023.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.