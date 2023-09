O técnico Bruno Lage revelou que a sua intenção ao colocar o cargo à disposição no Botafogo era de proteger e blindar o elenco. Afinal, o português se irritou na entrevista coletiva depois da derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no Nilton Santos. Ele também afirmou que, apesar da enorme repercussão negativa das suas falas, conseguiu ter sucesso no objetivo de atrair os holofotes para si.

“A conclusão a que chego é que funcionou, porque a pressão veio para cima de mim. Funcionou de tal maneira que se falou mais na situação, ainda bem, do que no VAR do jogo. Estou de alma e coração no Botafogo. Tem de haver uma ansiedade normal, quer da parte deles (jogadores), quer da parte do torcedor, a algo que ainda falta muito, mas que pode ser conquistado e que foge há 28 anos (titulo brasileiro)”, falou, ao site “ge”.

Por sinal, Lage vem recebendo muitas críticas dos torcedores alvinegros neste momento. A eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana, a derrota diante do Flamengo e as escolhas do técnico são os principais motivos dos queixumes da galera. O português disse entender o sentimento da torcida e a expectativa por título em 2023, mas pediu tranquilidade aos fãs até dezembro.