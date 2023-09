Ex-olheiro do Real Madrid questiona Endrick: ‘Sempre tive dúvidas’

Um ex-olheiro do Real Madrid criou uma polêmica envolvendo o atacante Endrick. Em entrevista à rádio “Cadena SER”, Manolo Romero disse que sempre duvidou do potencial do brasileiro e questionou sua pouca idade. Além disso, ele comparou o jovem jogador do Palmeiras com Falcao Garcia, centroavante colombiano que poderia ter alçado voos maiores no futebol europeu.

“Sempre tive dúvida com Endrick, se a idade que dizem que tem é a correta. Fisicamente, está demasiado formado. Sempre me lembro de Falcao, que chegou à Europa com mais idade do que tinha”, disse Manolo Romero.

Endrick vem sendo suplente na equipe de Abel Ferreira. O jovem atacante começou a temporada como titular, mas foi perdendo espaço, até ficar de fora do banco de reservas em alguns jogos. Ele chegou a entrar nas últimas duas partidas, mas sua frequência nos jogos segue diminuindo.

Por conta de seu pouco tempo dentro de campo, o Real Madrid e a imprensa espanhola ligaram um alerta. O clube merengue gostaria que Endrick tivesse ganhando mais tempo de jogo, mas o Palmeiras já afirmou que quem decide quem joga ou não é o técnico Abel Ferreira.

Demitido há seis anos pelo Real Madrid, Manolo Moreno trabalhou durante 20 anos como olheiro do clube madridista na Catalunha. Foi ele o responsável por encontrar jogadores como o goleiro Kiko Casilla e o atacante panamenho Mariano.

Por sua vez, Endrick tem 17 anos e se transfere para o Real Madrid no dia 24 de julho, quando vai completar 18 anos. A negociação pode chegar na casa dos R$ 400 milhões, caso o atacante atinja todas as metas estipuladas. Neste caso, o Palmeiras ficaria com R$ 330 milhões.

