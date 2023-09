Cruzeiro tem proposta por titular absoluto, mas não se anima com valores

O Cruzeiro recebeu, nas últimas horas, uma proposta do Dínamo Moscou, da Rússia, pelo lateral-esquerdo Marlon, de 26 anos. Os valores, no entanto, não animaram a Raposa.

A primeira proposta enviada pelos russos foi de 5 milhões de euros (R$ 26,5 milhões). O valor é interessante, todavia, a Raposa entende que conseguirá lucrar mais com o jogador. Os russos seguem interessados na fera e devem aumentar a primeira proposta.

A ideia da gestão da SAF do Cruzeiro, aliás, é segurar o jogador até janeiro. Sócio majoritário do futebol da Raposa, Ronaldo Fenômeno acredita que o jogador pode valer mais até o fim da temporada. Além disso, há o receio de não suprir a demanda da posição, considerando que Marlon é um dos principais nomes do Brasileirão no setor.

Aliás, o jogador chegou ao Cruzeiro em março de 2023, sem custos, afinal, rescindiu o contrato com o Ankaragucu, da Turquia. Até agora, com a camisa celeste, ele disputou 26 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências.

