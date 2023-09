Ex-Vasco estreia no Shakhtar Donetsk com dois gols e assistência

O atacante Eguinaldo, ex-Vasco, fez sua estreia com a camisa do Shakhtar Donetsk, nesta segunda-feira (11), em um amistoso contra o Blago-Yunist. O jogo foi realizado na Arena Lviv e assim como o brasileiro, o time ucraniano teve um desempenho impressionante ao golear os adversários por 6 a 0.

O jogador de 19 anos deu assistência para o primeiro gol do jogo, marcado por Kevin Kelsy, aos 11 minutos da primeira etapa. Depois, Eguinaldo marcaria o segundo gol do time, aos 38, e o quarto, aos 13 minutos do segundo tempo. Kelsy foi o autor do terceiro gol, Bondarenko e Yanovych completaram a goleada de 6 a 0.

Anunciado oficialmente como reforço do Shakhtar no último dia de julho deste ano, Eguinaldo assinou contrato até junho de 2028. O Vasco, seu clube anterior, estava programado para receber 3,6 milhões de euros pela transferência, o equivalente à cerca de R$ 18,8 milhões na época.

No entanto, sua estreia pelo Shakhtar foi adiada devido a uma distensão muscular na coxa esquerda, que ocorreu logo nos primeiros dias após sua chegada ao clube. Após um período de recuperação, Eguinaldo finalmente teve a oportunidade de entrar em campo nesta segunda-feira, no amistoso contra o Blago-Yunist, marcando o início de sua jornada no futebol ucraniano.

Eguinaldo estava na mira da CBF para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2023, que acontecerá em Santiago, no Chile. No entanto, o Shakhtar Donetsk optou por não liberá-lo para a competição.

Próximo compromisso do Shakhtar Donetsk

Enquanto isso, o Shakhtar se prepara para sua estreia na Champions, marcada para a próxima terça-feira (19), contra o Porto, às 16h. Por fim, a equipe tem um confronto contra o Obolon pelo Campeonato Ucraniano no próximo sábado (16), antes de disputar o principal torneio de clubes do mundo.

