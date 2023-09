Vera deve ganhar nova chance no Corinthians após um mês

O Corinthians encara o Fortaleza nesta quinta-feira (14), às 19h, no Castelão, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Vanderlei Luxemburgo terá que fazer uma alteração no time titular. Afinal, o volante Maycon foi expulso contra o Palmeiras, na última partida, e terá que cumprir suspensão. Assim, Vera deve receber uma oportunidade após um mês.

Titular pela última vez na eliminação do Corinthians para o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, no Morumbi, o argentino Vera pode voltar a iniciar uma partida após um mês. Ele perdeu a condição nas últimas cinco partidas, para Maycon e Moscardo. E a temporada do argentino, afinal, não vem sendo a esperada.

Vera caiu de rendimento e vem sendo apenas opção no banco de reservas. Nesta temporada, foram 40 jogos com três assistências, oito cartões amarelos e nenhum gol. Aliás, o primeiro tento tão sonhado ainda é um objetivo do argentino. Em seu ex-clube, o Argentinos Juniors, o volante tinha como característica a finalização de fora da área. Contudo, este poder de arremate ainda não apareceu no Parque São Jorge.

Com a pausa para a Data-Fifa, ele, agora, tenta mostrar para Vanderlei Luxemburgo que pode ser o titular da equipe. Ele entrou contra o Palmeiras e o Estudiantes, mas sem nenhum grande desempenho. Em La Plata, pela Sul-Americana, bateu um dos pênaltis e converteu um dos disparos na classificação do Alvinegro.

Nos últimos dias, Vera precisou usar as redes sociais para negar questões particulares. Muitos torcedores acreditavam que o volante estava tendo um problema interno para justificar o fraco desempenho em 2023.

