Rubiales é chamado a depor após denúncia por agressão sexual

Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), vai enfrentar uma audiência no tribunal para prestar declarações, após ter sido afastado de seu cargo devido a um incidente de beijo não consentido com Jenni Hermoso. De acordo com informações divulgadas pelo jornal ‘El Pais’, a audiência está marcada para a próxima sexta-feira (15), às 11h.

Após a queixa apresentada pela jogadora Jenni Hermoso, o Ministério Público Espanhol iniciou um processo legal, que exigia a denúncia da vítima. O juiz Francisco de Jorge, instrutor da Audiência Nacional de Espanha, convocou Luis Rubiales para se defender das acusações.

No último domingo (10), Luis Rubiales pediu demissão de seu cargo e, em uma entrevista ao jornalista inglês Piers Morgam, alegou que o beijo dado a Jenni Hermoso era uma expressão de carinho sem más intenções.

No entanto, ele agora terá que responder às acusações de agressão sexual e coação que surgiram após título da Espanha na Copa do Mundo Feminina.

