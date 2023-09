Glenda Kozlowski é internada às pressas e fica fora de programa

A jornalista Glenda Kozlowski foi diagnosticada com uma infecção alimentar leve e precisou ser internada às pressas, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite dessa segunda-feira (11). A comunicadora, todavia, ficou fora da gravação do programa “Melhor da Noite”, da TV Bandeirantes.

A informação foi confirmada pela emissora e divulgada por Zeca Camargo, companheiro de Glenda na apresentação do programa. “A Glenda teve uma intoxicação alimentar simples, mas que exige cuidados, exige uma urgência”, salientou.

Apesar da situação, Zeca não ficou sozinho na apresentação do programa. Isso porque Cynthia Martins foi chamada para substituir a comunicadora. “Não pense que vou ficar sozinho. Tenho uma companhia nobre, querida, iluminada. Ela vem dividir o estúdio comigo do Melhor da Noite, Cynthia Martins!”, disse Camargo.

Aliás, é preciso ressaltar que Kozlowski retorna a apresentação do programa na noite desta terça-feira (12). A atração, afinal, está na tela da Band e entrou para substituir o programa do Faustão. Vale lembrar que o objetivo da Band era se destacar no horário noturno, mas a atração com o antigo apresentador Global rendeu pouca audiência e foi encerrada em agosto.

