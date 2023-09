Casares afirma que São Paulo vai tentar segurar Lucas

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, foi o convidado do programa “Roda Viva”, da TV Cultura, e falou sobre o futuro do clube. Entre eles, a permanência do atacante Lucas Moura para a próxima temporada. Com contrato até o fim deste ano, o jogador ainda não sabe onde vai jogar em 2024. Contudo, o mandatário quer que ele fique no Morumbi.

“Vamos trabalhar e fazer todo esforço para que ele continue. Vamos tentar fazer. A estratégia é estabelecer uma linha de ação, vejo que ele está feliz, que essa felicidade seja multiplicada com uma proposta”, disse Casares.

Além disso, o presidente do Tricolor Paulista explicou o aumento nos preços da final da Copa do Brasil. Casares admitiu que o preço do visitante foi uma resposta ao valor oferecido pelo Flamengo, no primeiro jogo. Já para o lado dos são-paulinos, o mandatário disse que precisava equilibrar as contas de algum jeito.

“O primeiro jogo é no Rio, e o Flamengo anunciou a venda e tabela o preço do visitante. O São Paulo tem preço de R$ 700 e meia de R$ 350. Temos que repetir na reciprocidade. Com os preços do São Paulo são 50% do preço do Maracanã. Não acho razoável, mas temos que entender que o torcedor que bate recorde, que se tornou a torcida mais popular do Brasil. São Paulo é líder nas arrecadações, precisamos precificar o Morumbi, que tem o setor popular, são 14 mil é pouco, é muito”, disse o presidente do São Paulo, que prosseguiu.

“É uma forma de tentar equilibrar as contas. Não há favoritismo. A torcida organizada compra ingresso, não cedemos. A torcida é regular e que acompanha nos ligares mais distantes, temperaturas frias”, completou o mandatário.

Casares confirma candidatura a reeleição no São Paulo

Por fim, o mandatário admitiu pela primeira vez se colocou como candidato à reeleição no São Paulo. Além disso, defendeu a própria gestão no campo esportivo.

“Sou candidato à reeleição. Vamos disputar, sim. Sinto que a gestão esportivamente é bem avaliada porque voltou a autoestima do torcedor, a resposta é o torcedor batendo recordes”, concluiu Casares.

