Dona da SAF do Vasco se reaproxima de acordo para compra de clube inglês

Dona da SAF do Vasco, a 777 Partners pode estar perto de fechar a compra de outro clube, desta vez, o Everton, da Inglaterra. Segundo veículos da imprensa local, o acordo entre as partes encontra-se avançado e por detalhes do anúncio. Por sinal, essa não é a primeira tentativa do grupo investidor norte-americano. Em maio, a empresa já havia apresentado uma proposta para adquirir o clube de Liverpool, mas as negociações não foram adiante.

No entanto, a Premier League pode vetar a concretização do negócio. Afinal, é de responsabilidade da liga a aprovação decisiva sobre a transação, e os dirigentes se mostram temerários em relação à 777. Isso porque, entre outras suspeitas, a revista norueguesa Josimar Football divulgou dossiês sobre as operações financeiras e esportivas da companhia nos últimos anos, pondo em cheque sua credibilidade.

Um ex-funcionário da própria empresa, por exemplo, que não se identificou à época, afirmou que duvida da real origem do capital utilizado pelos acionistas. Ainda destaca que os projetos da instituição seguem, na maioria dos casos, a mesma linha, terminando em decepção e frustração. Além do futebol, ele também abordou outros segmentos de investimento.

“Todos os negócios deles dão prejuízo. Esporte, aviação. E quem vai ficar com esse prejuízo? Os parceiros de joint venture. A empresa diz que se financia, mas eles não podem ter tanto dinheiro quanto dizem, simplesmente não é possível. Eles não precisam de muito dinheiro, o que eles fazem é movimentar o dinheiro de um lado para o outro, é sempre o mesmo dinheiro”, afirmou o responsável pela apuração.

“Em outros lugares, o envolvimento do 777 adotou principalmente o mesmo roteiro de três atos. Primeiro ato, esperança. Em segundo lugar, a verificação da realidade. Terceiro, desilusão. A melhor ilustração desse arco é provavelmente o que está acontecendo no Vasco da Gama”, concluiu o texto.

777 REBATE ACUSAÇÕES

Após a grande repercussão das acusações feitas pela reportagem da Josimar Football, a diretoria institucional do Vasco mostrou preocupação com as notícias e solicitou um posicionamento da 777 Partners. O grupo investidor dos Estados Unidos, então, rebateu as informações da revista, classificando-as como enganosas e contraditórias. Além disso, a nota enfatizou que o artigo “foi intencionalmente estruturado para enganar e minar esforços da 777 em vários setores”.

“Isso reflete a ignorância e a desinformação sobre modelos de investimento na aviação e no futebol, além de te a ignorância e a desinformação sobre modelos de investimento na aviação e no futebol, além de incluir questionamentos que não têm relevância ou justificativa editorial”, completou o comunicado oficial.

NÚMEROS DA PROPOSTA AO EVERTON

De acordo com a imprensa inglesa, a 777 Partners abriu os cofres para comprar o Everton, desembolsando em torno de 600 milhões de libras (R$ 3,7 bilhões na atual cotação). Ainda segundo os veículos de comunicação do país, o britânico-iraniano Farhad Moshiri, atual proprietário da equipe de Liverpool, vê com bons olhos a possibilidade de reaver parte do seu investimento no clube. Ou seja, o empresário não se oporia a vendê-lo, a depender dos valores envolvidos na transação.

A empresa dona de 70% da SAF do Vasco, inclusive, tem outros times mundo afora, boa parte na Europa. São os casos do Sevilla, da Espanha; Genoa, da Itália; Hertha Berlin, da Alemanha; Red Star, da França; e Standard Liège, da Bélgica. Por outro lado, possui parcela também do Meulborne Victory, da Austrália.

