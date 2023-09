Nova camisa três do Corinthians vaza na internet. Veja!

A nova camisa 3 do Corinthians foi vazada nas redes sociais, nesta terça-feira (12). E terá as cores amarelas. A fornecedora de material esportivo do Timão fez uma sessão de fotos no Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo. Durante o ensaio, alguns torcedores que passavam pelo local tiraram fotos da nova camisa.

Nas imagens, é possível ver alguns jogadores como o goleiro Cássio, o meia Renato Augusto e o centroavante Yuri Alberto. Além disso, algumas jogadores do time feminino, campeãs do Brasileirão da categoria, no último final de semana e torcedores, também estão presentes no ensaio.

A camisa, predominantemente amarela para a temporada 2023 e 2024, tem detalhes em preto nas laterais. O tema é a Democracia Corintiana. Por isso, a Nike escolheu o Vale do Anhangabaú, palco histórico de movimentos em favor e defesa da democracia, no fim da ditadura militar.

O novo uniforme do Timão ainda não tem data de estreia, mas ganhará um anúncio em breve. O Corinthians deve utilizar a camisa em jogos oficiais ainda nesta temporada. O Alvinegro está na semifinal da Copa Sul-Americana e briga contra o descenso no Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.