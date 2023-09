Morelos é apresentado oficialmente e avisa: ‘O Santos não pode cair’

O Santos apresentou, nesta terça-feira (12), o atacante Morelos, que deixou o Rangers, da Escócia. O jogador estava sem contrato e chegou sem custos ao Peixe. Ele assinou um vínculo até o fim de 2025 e vai usar a camisa de número 22 no Alvinegro Praiano.

Aliás, Morelos tem treinado pelo Santos nos últimos dias. Afinal, a parada da Data-Fifa foi importante neste sentido. O atacante, então, ressaltou a importância pela briga contra o rebaixamento e se colocou à disposição do técnico Diego Aguirre para o duelo contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (14), na Vila Belmiro.

“Eu me sinto da melhor maneira. Muito cômodo. Sabemos que é um grupo que vem trabalhando há muito tempo. Obviamente vou fazer tudo para ajudar o clube. A ideia foi chegar aqui, mas estar o mais pronto possível. Estou treinando ao máximo para estar na próxima partida”, disse Morelos, que prosseguiu.

“Meus companheiros não querem que o clube esteja nessa situação. Aliás, foi uma semana muito positiva. Temos que ganhar. O Santos é muito grande e não pode cair. Eu e meus companheiros sabemos que temos de ganhar. São 16 partidas que temos que jogar até a morte. Tem de sentir essa camiseta. Tem um peso muito grande e isso vale muito”, completou o atacante.

As características de Alfredo Morelos

Por fim, o jogador não escondeu a felicidade de estar defendendo a camisa do Santos. Além disso, explicou como pode atuar dentro de campo com Diego Aguirre.

“Estou muito feliz por estar em Santos. Essa instituição é muito grande. Estou com muita expectativa, muita gana, para fazer tudo muito bem. O grupo me recebeu da melhor maneira. Afinal, sabemos que é uma competição muito difícil. Temos companheiros muito bons. Sei da situação que está o clube. Posso jogar como centroavante e até como segundo atacante. Estou com ambição de ajudar o Santos a sair dessa situação”, concluiu Morelos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.