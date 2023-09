Diogo Barbosa vem sendo muito utilizado por Fernando Diniz nesta temporada. O lateral chegou ao Fluminense inicialmente para ser sombra de Marcelo, mas tem ganhado sequência e protagonizado boas atuações. O jogador, inclusive, acredita que se encaixa bem no estilo de jogo do treinador.

“Sempre gostei do trabalho do Diniz porque ele sempre gostou de ter a posse de bola. Sou um lateral ofensivo que gosta de jogar e atacar e sempre me encaixando bem no estilo de jogo dele. Sabia que ele gostava que os jogadores se movimentassem o tempo todo. Nos primeiros treinos fui pegando as movimentações e observando o pessoal para tentar pegar logo. Peguei rápido. Gosto de jogar por dentro, por fora e ficar me movimentando o tempo todo. Tenho essa facilidade. Acabou que encaixei mais rápido do que imaginava e estou feliz por isso e por trabalhar com ele. Ele tem me ajudado bastante e cobra bastante de mim, diariamente. Tenho certeza que vou crescer cada dia mais com ele”, declarou Diogo Barbosa ao “ge”.

Momento de Diogo Barbosa

Marcelo, aliás, sofreu uma lesão na coxa esquerda e vem sendo desfalque nos últimos jogos do Fluminense. Diogo Barbosa, portanto, tem atuado cada vez mais como titular na equipe tricolor. O lateral, inclusive, entrou em campo nos dois jogos das quartas de final da Libertadores.

“Foi muito bom jogar esses jogos (Libertadores). Todo jogador gosta de jogar jogos decisivos. Cheguei num momento importante e sabia que teria uma oportunidade dessas. Me preparei para isso. O mais importante é o cara se preparar para aproveitar quando tiver a oportunidade. Eu pude aproveitar, dei minha vida porque sabia que era um momento que eu poderia me firmar e mostrar minha qualidade para a torcida. Querendo ou não eu cheguei um pouco mal visto. Era a oportunidade que eu tinha para poder mostrar que eu era um atleta que tinha qualidade. Não passei nos times que passei à toa e queria mostrar que precisava jogar bem pelo Fluminense”, afirmou Diogo Barbosa.

“Nosso time está muito bem, vencemos bem o Olimpia e vamos ter uma semifinal contra o Inter muito difícil. São duas grandes equipes. Mas estou muito confiante. Vim com essa confiança porque já via o trabalho do Diniz com o time. Estou muito confiante, sei que vai ser muito difícil, mas estou confiante no trabalho do dia a dia e sei que as coisas vão acontecer”, completou.

O lateral chegou ao Fluminense em junho deste ano. O jogador pertence ao Grêmio e está emprestado ao clube tricolor até dezembro desde ano. O atleta está com 31 anos e também teve passagens por Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e Vasco.

