Rodrigo Caetano sinaliza para permanência no Atlético em 2024

Com os novos rumos que o Atlético ganha, com a venda da SAF para o grupo dos “4Rs” (Rubens e Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães), algumas novidades podem aparecer. Entre elas, na direção de futebol, algo que vem sendo amplamente discutido em Belo Horizonte. Todavia, se depender de Rodrigo Caetano, a sua ideia é permanecer na capital mineira.

Rodrigo Caetano tem contrato com o Atlético até o fim de 2026 e salientou, então, que deseja ficar em Belo Horizonte para finalizar seu contrato com o Galo.

“Minha família está extremamente adaptada aqui. O clube passa por transformação, uma mudança de modelo. Isso vai muito mais sobre onde vou me encaixar nesse modelo. Da minha parte, sigo trabalhando. Seguirei com o mesmo nível de comprometimento, que é minha característica”, disse em entrevista à Rádio Itatiaia.

No entanto, é preciso lembrar que o vínculo entre Atlético e o dirigente aconteceu ainda no ano passado. Caetano observou, aliás, que este cenário não é comum.

“Foi uma renovação no ano passado. Para mim, foi meio inusitado, tanto tempo de contrato. Sou um privilegiado nesse meio, sempre estabeleci relações longevas nos clubes que passei. Esse é o meu sexto grande clube em 20 anos de carreira. É diferente da grande maioria. A posição dos R’s, do presidente, o entendimento deles, é de continuidade”, concluiu.

Rodrigo Caetano tem passagem importante pelo Atlético

Rodrigo Caetano, aliás, é um dos principais e mais respeitados dirigentes. Ele iniciou a carreira, em 2003, no RS Futebol e, em 2005, foi para o Grêmio. O diretor acumula passagens ainda por Vasco da Gama, Fluminense, Flamengo e Internacional.

No Galo, conquistou os Campeonatos Mineiros de 2021, 2022 e 2023, além do Campeonato Brasileiro de 2021 e a Copa do Brasil de 2021.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.