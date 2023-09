Filipe Luís sofre lesão e vira desfalque no Flamengo

Filipe Luís será desfalque do jogo entre Flamengo e Athletico-PR. O lateral, afinal, sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda e sequer foi relacionado para partida. Ayrton Lucas, então, deve iniciar em campo como titular no Espirito Santo.

Lesão de Filipe Luís

O lateral não viajou para Cariacica e ficou realizando tratamento no Ninho do Urubu. O Flamengo ainda não estimou um prazo de recuperação da contusão. O camisa 16, assim, é dúvida para final da Copa do Brasil no fim de semana.

O atleta Filipe Luís sofreu uma lesão na posterior da coxa direita. Não foi relacionado e segue tratamento no CT. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 12, 2023

Ídolo do Flamengo

Filipe Luís chegou ao Rio de Janeiro em 2019 e participou das conquistas recentes do Flamengo. O lateral, inclusive, atuou como titular nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado. O camisa 16, no entanto, vem perdendo espaço para Ayrton Lucas nesta temporada. O jogador, afinal, está com 38 anos e vive os últimos momentos da carreira.

Sampaoli até utilizou Filipe Luís em algumas partidas desta temporada. O lateral, no entanto, não vem conseguindo obter uma sequência positiva de jogos pelo Flamengo. O camisa 16, inclusive, ficou marcado negativamente depois da eliminação diante do Olímpia, pela Libertadores. O jogador, assim, está com cada vez menos espaço no clube.

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (13), diante do Furacão, às 21h30, no Estádio Kleber Andrade (Cariacica), pelo Brasileirão. Sem Filipe Luís, os jogadores rubro-negros buscam uma vitória no Espirito Santo. O Maracanã seria palco da partida, mas precisou entrar em reforma no fim de agosto e só retorna para final da Copa do Brasil.

