Em roteiro muito similar a 2015, Vasco espera final feliz contra rebaixamento

Com mais uma ameaça do fantasma do rebaixamento, o Vasco faz contas para a recuperação e tenta engatar uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. Afinal, o recorte dos últimos cinco jogos com os reforços e sob o comando de Ramón Díaz é animador. Ainda assim, chama a atenção a enorme semelhança com a trajetória de 2015, quando o clube lutou até o fim, mas não evitou a queda.

O Jogada10 levantou a seguinte uma lista com diversas coincidências. A principal diferença, porém, é justamente a data de início da reação. Na ocasião, até 9 de setembro, quando derrotou a Ponte Preta, em Campinas, pela 24ª rodada, o Vasco vinha de oito derrotas nas nove partidas anteriores e era o último colocado. A partir daí, ficou nove jogos invicto.

Dessa vez, são menos pontos de distância para sair da zona de rebaixamento (11 em 2015 e 5 pontos em 2023). Na mesma 24ª rodada deste Brasileirão, o adversário é o Fluminense, neste sábado, às 16h, no Estádio Nilton Santos. Com uma vitória e resultados favoráveis, a situação pode melhorar bastante, afinal, o Cruz-Maltino ainda tem uma partida a menos, contra o América-MG.

BOM ESTADUAL E ESPERANÇA

Em ambas as temporadas, o Vasco chegou com perspectivas otimistas para a competição nacional. Em 2015, foi campeão carioca sob o comando de Doriva com embalo na reta final, derrotando Flamengo e Botafogo. Desta vez, apesar da eliminação nas semifinais, o time também venceu Fla e Bota e, com os investimentos da SAF, sugeria uma evolução em relação a anos anteriores.

A BOLA NÃO ENTRA…

O primeiro turno dos campeonatos, sobretudo em casa, foram terríveis. A bola simplesmente não entrou em São Januário, em ambos os exemplos. Em 2015, mesmo com bom rendimento contra Goiás e Internacional, a primeira vitória só veio na quinta tentativa, sobre o Avaí. Na atual campanha, a torcida só viu fracassos no estádio. Afinal, após a quarta derrota, houve incidentes na arquibancada e no entornp que causaram a interdição para o público. Algo, aliás, que a diretoria vem tentanto reverter há quase três meses.

ARTILHEIRO É O PRIMEIRO A SAIR

Gilberto terminou o Carioca como a principal esperança do Vasco. Mas passou em branco nas primeiras rodadas do Brasileirão e desgastou sua imagem. Com proposta da MLS, partiu para o Chicago Fire. Da mesma forma, Pedro Raul não conseguiu cumprir a expectativa, e os torcedores perderam a paciência. Barrado, foi vendido, assim como Gilberto, para o futebol da América do Norte. O destino, porém, foi o Toluca-MEX.

DEMISSÃO DO TÉCNICO

Apenas dois dias separaram, respectivamente, a demissão dos treinadores das duas campanhas em questão. Doriva deixou o comando do Vasco em 20 de junho, após a derrota para o Sport, a quinta em oito rodadas até então. Já Mauricio Barbieri não resistiu ao revés para o Goiás, em 22 de junho, justamente quando São Januário viu torcida pela última vez, por conta dos tumultos.

UM NOVO TIME NO MERCADO

A janela do meio do ano foi agitadíssima no clube tanto em 2015 quanto em 2023. Na época, por sinal, o presidente Eurico Miranda contratou sete jogadores. Além disso, dois deles foram dados como praticamente certos, mas viraram motivo de chacota: Léo Moura e Ronaldinho Gaúcho. Agora, sob a liderança do diretor Paulo Bracks, diversos jogadores também rejeitaram o Vasco por conta da situação na tabela.

CAMISA 10 COM BRILHO NA FRANÇA

Com passagem de destaque recente pelo Paris Saint Germain, Nenê chegou para ser o camisa 10 que resolveria o problema de criação do Vasco. Demorou um pouco, mas o meia de 35 anos se tornou o principal nome da equipe, com cinco gols e seis assistências até o fim do Brasileirão. Desta vez, Dimitri Payet, aos 36, vem com a mesma missão, diretamente do Olympique de Marselha.

Sua estreia como titular, enfim, pode ocorrer contra o Fluminense. Até aqui, em três semanas de clube, o ex-jogador da seleção francesa atuu por 45 minutos no empate com o Bahia por 1 a 1. Desde que chegou, a prioridade foi aprimorar a forma física.

