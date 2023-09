Arena MRV troca gramado a quatro dias de Atlético x Botafogo

Palco da partida do próximo sábado (16), a Arena MRV passa neste momento por troca de boa parte do gramado. Afinal, a bola rola para Atlético-MG e Botafogo, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro, e o campo precisa estar em boas condições de jogo. Aliás, placas de grama se soltaram nas áreas na estreia do estádio, dia 27 de agosto, vitória por 2 a 0 sobre o Santos. O episódio provocou críticas à administração nas redes sociais.

Além disso, o local também recebeu ao longo da semana alguns eventos musicais. Estruturas usadas nas apresentações de Ivete Sangalo, Jorge e Mateus, e Clayton e Romário, na última quarta-feira (6), e de Jota Quest e Maroon 5, no sábado (9), deixaram visíveis marcas, prejudicando ainda mais o estado dos tapetes.

Imagens feias pelo portal Itatiaia mostram que as reformas atuais do gramado estão acontecendo no espaço entre a grande área e a linha de fundo. De olho na nivelação do campo, tratores trabalham no estádio para acelerar o processo de recuperação da grama. Isso para, assim, não se aproximar tanto do dia do confronto entre mineiros e cariocas, em Belo Horizonte.

“Seguindo o cronograma de tratamento do gramado da Arena MRV, uma área de 2.500 m² esta sendo substituída visando à partida contra o Botafogo. O procedimento já estava planejado há algumas semanas para acontecer no período da Data-Fifa”, publicou o perfil da Arena MRV em suas redes sociais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.