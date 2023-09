Julian Nagelsmann é o favorito para assumir seleção da Alemanha

Sem clube desde o fim de março, quando deixou o Bayern de Munique, Julian Nagelsmann pode voltar a trabalhar em breve. De acordo com o jornal “Bild”, o treinador é o favorito para assumir o comando da seleção da Alemanha. No último domingo, Hansi Flick foi demitido.

Segundo o portal germânico, as conversas já começaram e envolvem também o Bayern. Nagelsmann tinha contrato com a equipe bávara até o meio de 2026, mas acabou sendo demitido precocemente. O clube acordou com o treinador que seguiria pagando seu salário até o fim do período para não arcar com a rescisão integralmente.

Neste sentido, para que Nagelsmann assuma um novo desafio, o contratante precisa se acertar com o Bayern, seu antigo clube. A Federação Alemã de Futebol já está em conversas com o time de Munique, que aceita liberar o treinador. A Die Mannschaft terá de assumir o salário do comandante.

Ainda sem um novo treinador, a Alemanha enfrenta a França nesta terça-feira, em amistoso, na cidade de Dortmund. Diretor esportivo da seleção alemã, Rudi Völler será o técnico interino. No próximo ano, o país germânico receberá a Eurocopa.

