Peru x Brasil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, à partir das 21h30

A Seleção do Brasil visita, na noite desta terça-feira (12/9), o Peru, em Lima. O jogo que começa às 23h (de Brasília) vale pela segunda rodada das Eliminatórias da América do Sul. Para os Canarinhos, que golearam a Bolívia na estreia, um novo triunfo valerá liderança. Já o Peru vem de empate contra o Paraguai e busca o primeiro triunfo. Que tal acompanhar a cobertura com a “Voz do Esporte”, que inicia a sua transmissão a partir das 21h30 (de Brasília), com um pré-jogo de primeira, sob o comando e narração de Christian Rafael

Os comentários deste duelo do Brasil são de João Miguel e as reportagens ficam com Pedro Rigoni.

