Bonucci processará a Juventus após deixar o clube; entenda

O zagueiro Leonardo Bonucci vai entrar com um processo contra a Juventus, seu ex-clube. Aos 36 anos, o defensor deixou a Velha Senhora na última janela de transferências e acertou com o Union Berlin. A saída, porém, não foi num clima bom.

De acordo com a imprensa italiana, Bonucci acredita que recebeu um “tratamento anômalo” na Juve. Ele vai processar o clube em busca de indenização por “danos profissionais e de imagem”.

O defensor alega que foi obrigado a treinar à noite, em horário diferente do restante do time. Além disso, segundo os advogados do jogador, ele não teve acesso às instalações do clube, como academia, piscina e restaurante.

A imprensa local diz que Bonucci não quer obter lucros com possíveis ganhos indenizatórios e que já decidiu o que fará caso vença o processo. O atleta vai doar o dinheiro à Neuroland e à Live Onlus. A primeira é uma associação que apoia famílias de crianças internadas para neurocirurgia pediátrica do Hospital Infantil Regina Margherira de Torino. A segunda, contudo, é uma organização que utiliza o lucro de leilões de materiais de atletas de alto rendimento para comprar e doar desfibriladores para clubes, escolas e municípios.

Revelado pela Inter de Milão, Bonucci teve duas passagens pela Juventus (2010 a 2017 e depois 2018 a 2023), onde virou ídolo. Ao todo, o zagueiro disputou 502 jogos, com 37 gols marcados e 10 assistências. Ele conquistou 17 títulos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.