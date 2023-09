Matheus Cunha volta ao Flamengo e viaja para Cariacica

Matheus Cunha se reapresentou ao Flamengo nesta terça-feira (12), após período com a Seleção Pré-Olímpica no Marrocos. O goleiro participou da última atividade do elenco rubro-negro, no Ninho do Urubu, antes da partida contra o Athletico, na quarta-feira, em Cariacica. Assim, Cunha embarcará para Cariacica (ES) com a delegação.

Para que pudesse contar com Matheus Cunha, o Flamengo precisou comprar uma passagem de avião antecipada para o goleiro. Afinal, a CBF deixou os clubes à disposição para antecipar ou não volta dos jogadores que estavam no Marrocos.

Apesar de participar integralmente do último treino no Rio de Janeiro, a expectativa é que Matheus Cunha fique no banco de reservas na partida desta quarta. A decisão é em razão das atuações de Rossi nas atividades durante a Data-Fifa. O argentino, que ainda não estreou, vem impressionando Jorge Sampaoli e deve ganhar a primeira chance contra o Furacão.

Pulgar fora do Flamengo na partida contra o Athletico

Diferentemente de Matheus Cunha, Pulgar, que está com a seleção do Chile, não viajará para Cariacica. O volante deve entrar em campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em Santiago. Apesar de ter tempo hábil para contar com o jogador, o Flamengo optou por não forçar um desgaste com a viagem do chileno para a partida contra o Athletico. Assim, ele será poupado do confronto do Brasileirão, focando a primeira decisão da Copa do Brasil contra o São Paulo, no domingo.

Além de Erick Pulgar, Ayrton Lucas e Bruno Henrique, suspensos, e Filipe Luís, lesionado, não fica à disposição de Jorge Sampaoli para enfrentar o time paranaense.

