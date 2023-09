Fluminense tem dois suspensos no clássico diante do Vasco

O Fluminense terá pelo menos dois desfalques para partida diante do Vasco. Samuel Xavier e Fernando Diniz, afinal, receberam cartão amarelo no último jogo antes da Data Fifa. A dupla, portanto, está suspensa do clássico deste fim de semana.

Suspensões do Fluminense

Ambos estavam pendurados antes da partida entre Fluminense e Fortaleza. Samuel Xavier recebeu cartão após aplicar um carrinho em Guilherme no segundo tempo. Fernando Diniz, no entanto, acabou sendo advertido por conta de uma reclamação.

Samuel Xavier vem sendo muito importante nesta temporada. O lateral, afinal, é um dos pilares do sistema defensivo tricolor e marcou gol nos dois jogos das oitavas de final da Libertadores. O camisa 2, assim, será um desfalque importante no clássico.

Com Samuel Xavier suspenso, Guga deve iniciar em campo como titular. O lateral chegou ao Rio de Janeiro em dezembro do ano passado e vem lutando para conseguir uma sequência de jogos nesta temporada.

Fernando Diniz está comandando os jogadores do Brasil nas Eliminatórias, mas retorna ao país antes do clássico. O treinador, portanto, estaria na beira do gramado se não tivesse suspenso. Por conta da situação do técnico, Eduardo Barros comandará os jogadores tricolores no fim de semana.

LEIA MAIS: Fluminense ganha sequência de jogos no Rio de Janeiro

O Fluminense pode ter um retorno importante no clássico. Marcelo, afinal, sofreu uma lesão na coxa esquerda antes da Data Fifa e vinha sendo desfalque da equipe tricolor nos últimos jogos. O camisa 12, no entanto, está recuperado da contusão e vem treinando normalmente com os companheiros.

Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado (16), às 16h, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. O Maracanã seria palco do clássico, mas precisou entrar em reforma no fim de agosto para reparação do gramado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.