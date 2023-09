Vitor Pereira diz que se sentiu corintiano, mas critica planejamento

Após nove meses de sua controvertida saída do Corinthians para o Flamengo, o técnico Vitor Pereira falou de forma afetuosa sobre sua relação com o Timão em uma entrevista ao site português ‘ZeroZero’. O antigo treinador corintiano admitiu que sentiu-se em casa no clube em que trabalhou em 2022, mas que faltou planejamento ao clube para mantê-lo e dar continuidade ao trabalho.

Vitor, que em seguida foi para o Flamengo, onde ficou apenas quatro meses, garante que se sentiu parte da família corintiana, pelo carinho recebido. Ele citou até mesmo sua passagem pelo Porto, onde ficou oito anos, Mas reconhece que sentiu a necessidade de deixar o clube, o que se repetiu no Timão, onde não chegou a completar um ano como técnico.

“A minha ligação no Porto foi de oito anos. Com o Corinthians, de oito meses. Se me perguntar, me custou muito sair do Porto, mas senti que precisava. Custou muito sair do Corinthians, mas também senti que precisava. Porque não tinha a possibilidade de construir o que eu queria. Ouvir seu nome cantado no estádio, em quase todos os jogos, num treino aberto… Ali, me senti de fato um corintiano, como mais um da família, que fui acarinhado”, disse, prosseguindo:

“Mas senti também que não havia projeto absolutamente nenhum. Fazer melhor do que fizemos era praticamente impossível. Essencialmente, pela falta de dinheiro. Creio que eles tentem fazer o melhor possível. Enquanto estive no Corinthians, era irmão; quando saí, passei a ser um delinquente. Mas deixei muitos amigos, muita gente que me tratou tão bem, que não consigo dizer nada negativo. Devia ter mais dinheiro para um clube daquela dimensão poder lutar por títulos a sério”.

‘Problema de saúde era coisa muito séria’

Mas o que poderia ser uma saída não-litigiosa acabou virando uma grande polêmica. Dias depois de não renovar com o Corinthians, Vitor Pereira surgiu como o nome a substituir Dorival Júnior no Flamengo. Anteriormente, o português afirmou que não ficaria porque precisava voltar a Portugal, já que sua sogra estava doente. Entretanto, acabou ficando mesmo no Brasil e assinou com o Rubro-Negro ainda no fim de 2022. Ele também comentou a polêmica e reforçou que a informação, repassada por ele à diretoria do Corinthians, não deveria ter sido vazada.

“Eu e minha equipe técnica decidimos que não seria possível continuar no Corinthians pela necessidade das nossas famílias. Você sente que os filhos estão crescendo, estão na adolescência, e você não está lá. Então, foi por razões familiares que deixei o Corinthians. Numa conversa pessoal com o presidente, para ficar entre amigos, falei de fato que precisava voltar para casa. O problema de saúde, que todo mundo brinca, é muito grave. Mas a única vez que falei daquilo foi entre amigos, só que passaram para a imprensa”.

E Vitor foi além. Ele afirmou que já estava de malas prontas para voltar a Portugal, passando apenas mais uma semana de férias no Brasil, quando recebeu o convite do Flamengo. Apesar de precisar prestar contas à família, que já contava com o retorno, ele acabaria aceitando a oferta:

“Depois de me despedir do Corinthians, o Flamengo veio atrás de mim. Me disseram: ‘Vitor, gostaríamos que você fosse o treinador do Flamengo’. Isto foi dois dias antes de eu vir embora. No dia seguinte, fui à Avenida Paulista, sentei com dois amigos para beber uma cerveja, mas não fiquei nem 30 segundos. Começou uma fila enorme para tirar fotos comigo. Depois, fui à Bahia e o Flamengo veio atrás. Tive uma semana que não foi de férias, porque estragaram. Nessa semana, liguei para várias pessoas e ninguém queria que eu continuasse, mas que eu fosse para casa”.

