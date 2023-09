Inglaterra vai ao Hampden Park e bate a Escócia em jogo festivo

A Inglaterra foi a Glasgow e derrotou a Escócia no Hampden Park, por 3 a 1, nesta terça-feira. O clássico, que marcou os 150 anos de confrontos entre as duas seleções, foi um amistoso disputado dentro da Data-Fifa. Phil Foden, Bellingham e Kane fizeram os gols da vitória inglesa. Harry Maguire descontou para os donos da casa.

Nas eliminatórias da Eurocopa, a Escócia, no Grupo A, venceu todas suas cinco partidas, marcou 12 gols e sofreu apenas um. Já a Inglaterra, no Grupo C da mesma competição, acumula quatro vitórias e um empate, com 16 gols marcados e dois gols sofridos.

Mesmo num amistoso, a Inglaterra pressionou e empurrou a Escócia para o seu campo de defesa. Afinal, Kane e Bellingham deram trabalho à zaga adversária. Os escoceses, entretanto, não se intimidaram. Adams ajudou muito no meio e se entendeu bem com o ataque escocês.

O primeiro tempo, porém, foi brigado. A Escócia, que não iniciou bem, melhorou e foi para cima. As equipes, no entanto, lutaram, nem parecia um amistoso. A Inglaterra continuou a pressão, Walker tocou para Phil Foden abrir o placar, aos 32. Aos 34, Bellingham ampliou após jogada iniciada por ele.

Kane amplia para a Inglaterra

As duas equipes voltaram para o segundo tempo. Afinal, assim como no primeiro tempo, a Inglaterra começou e dominou as ações. A torcida inglesa fez a festa na casa do adversário. As chances de gol, no entanto, foram escassas, principalmente para os visitantes.

Entretanto, Num contra-ataque da Escócia a defesa inglesa se enrolou e Harry Maguire fez contra, aos 22 minutos. A seleção escocesa se animou e a torcida cantou alto. Numa linda trama construída por Bellingham, Kane ampliou aos 35 minutos, fazendo 3 a 1.

