Contra o Chipre, Espanha goleia de novo nas Eliminatórias da Euro

Depois da Geórgia, nesta terça-feira (12) foi a vez do Chipre ser goleado pela Espanha nas Eliminatórias da Eurocopa. A Fúria bateu os cipriotas pelo placar de 6 a 0 e manteve sua sequência positiva na classificatória para o Campeonato Europeu. Dessa forma, os comandados do técnico José Luis de la Fuente chegaram a 13 gols nos últimos dois jogos, já que fizeram 7 a 1 nos georgianos, no último fim de semana.

A vitória desta terça foi no Estádio de Los Carmenes, em Granada. Mas, apesar do placar elástico, os espanhóis não conseguiram abrir uma grande vantagem no primeiro tempo. O grande destaque ficou por conta do atacante Nico Williams que deu o passe para o primeiro gol, de Gavi, aos 18. E ele repetiu a dose, 15 minutos depois, em cabeçada de Merino. Posteriormente, Morata ainda teve um gol anulado.

Na segunda etapa, o Chipre conseguiu se segurar até os 25 minutos, mas sentiu o cansaço e a Espanha atropelou. Carvajal cruzou e Joselu marcou o terceiro, mas foi Ferrán Torres o grande destaque. Ele marcou o quarto, em novo lançamento de Carvajal, também fazendo o último dos seis gols espanhóis. Quem completou o marcador foi Baena.

Dessa forma, a Espanha assume a vice-liderança do Grupo A, com nove pontos, seis atrás da líder, Escócia. Já o Chipre é lanterna, após ter perdido todos os seus quatro jogos até o momento.

