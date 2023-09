Ainda sem técnico, Alemanha vence França em amistoso

Em meio a uma crise pelos maus resultados recentes, a Alemanha recebeu a França nesta terça-feira em amistoso e venceu o time de Didier Deschamps. Em partida realizada no Signal Iduna Park, em Dortmund, os germânicos bateram os Les Bleus por 2 a 1, com gols de Thomas Müller e Leroy Sané. Griezmann, de pênalti, descontou.

A partida serviu de preparação para a Alemanha visando a Eurocopa 2024. Como vai sediar o torneio, a Die Mannschaft já está classificada para a competição e não joga as Eliminatórias. Os franceses, contudo, folgaram na rodada do Grupo B e tiveram a brecha para a partida.

DE PÉ EM PÉ

Os donos da casa precisaram de apenas quatro minutos para abrirem o placar no Signal Iduna Park. Em bola recuperada no campo de defesa, os germânicos saíram trocando passes e fizeram linda jogada, que passou do lado direito, pelo meio até chegar à esquerda. Gnabry, na linha de fundo, tocou para Henrichs, que cruzou para trás. Müller dominou e bateu forte para abrir o placar.

CONTRA-ATAQUE

A segunda etapa não foi das mais empolgantes no estádio do Borussia Dortmund. Os franceses até tiveram uma boa chance de marcar com Griezmann, que parou em grande defesa do goleiro Ter Stegen, mas quem marcou foi novamente a Alemanha. Todibo errou passe aos 42 minutos, e Tah interceptou. O defensor alemão entregou para Kai Havertz, que tocou em profundidade para Sané. O camisa 19 bateu na saída de Maignan e fez o segundo.

DESCONTOU

Quando o 2 a 0 parecia definido, a França conseguiu diminuir. Um minuto após marcar o segundo gol alemão, Sané derrubou Camavinga dentro da área, e o juiz marcou pênalti. Griezmann foi para a cobrança e bateu forte no canto esquerdo de Ter Stegen para deixar sua marca.

INTERINO À BEIRA DO CAMPO

Após a demissão de Hansi Flick por maus resultados no último domingo, a Alemanha foi comandada por Hannes Wolf, treinador da equipe sub-20 germânica. De acordo com a imprensa alemã, o nome mais cotado a assumir o cargo é o de Julian Nagelsmann, ex-Bayern de Munique e RB Leipzig. As negociações devem ser intensificadas nos próximos dias.

SEQUÊNCIA

Alemanha e França voltam a campo na próxima Data Fifa, que será no mês de outubro. Os alemães vão encarar Estados Unidos e México em dois amistosos no país estadunidense. Os franceses, por outro lado, jogam pelo Grupo B das Eliminatórias da Euro contra a Holanda e farão um amistoso contra a Escócia em uma das folgas do torneio classificatório.

