Com show de Frattesi, Itália vence a Ucrânia no San Siro

A Itália mostrou personalidade dentro de casa e conseguiu uma importante vitória diante da Ucrânia por 2 a 1 . As duas equipes, afinal, se enfrentaram na tarde desta terça-feira (12), no San Siro, pela sexta rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa.

Primeiro tempo

A Itália entrou em campo com mais volume e construiu oportunidades de perigo no começo do jogo. Frattesi, assim, conseguiu marcar dois gols logo nos 30 minutos iniciais. A Ucrânia, por outro lado, optou por jogar recuada e explorar as desatenções do adversário. Com esta estratégia, Yarmolenko aproveitou um corte errado de Dimarco para estufar as redes no fim do primeiro tempo.

LEIA MAIS: Lionel Messi fica de fora até do banco em Bolívia x Argentina

Segundo tempo

A Ucrânia voltou com uma postura diferente e quase chegou ao empate com Dovbyk nos minutos iniciais. A Itália, em seguida, respondeu com as finalizações de Zaccagn e Raspadori. No decorrer do confronto, os jogadores italianos tomaram conta da partida e quase ampliaram com Scalvini, Zaniolo e Barella, mas os três acabaram pecando na hora da finalização.

Itália x Ucrânia

A Itália, assim, subiu para segunda colocação e agora está com sete pontos conquistados. A Ucrânia, no entanto, acabou caindo para terceira posiçãodepois da derrota. A Inglaterra, enfim, segue na liderança isolada do Grupo C.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.