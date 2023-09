Brasileira, agente de Pogba comenta sobre suspensão por doping

A empresária brasileira Rafaela Pimenta defendeu o meio-campista Paul Pogba, suspenso preventivamente por doping na última segunda-feira. Em entrevista ao “ge”, a agente do atleta, que cuida também da carreira de Erling Haaland, disse que o francês “não quis infringir regras”.

“Faremos a contraprova e até lá não podemos dizer nada. O certo é que Paul Pogba nunca quis infringir as regras”, declarou a empresária.

Pogba testou positivo para o uso de testosterona após a estreia da Juventus no Campeonato Italiano, contra a Udinese, no dia 20 de agosto. O camisa 10 não entrou em campo, mas acabou sendo sorteado para o exame, em situação parecida com a de Manoel, do Fluminense.

Caso seja condenado, Pogba pode pegar um gancho de até quatro anos longe do futebol. O jogador e a Juventus agora aguardam o resultado da contraprova.

Pogba está em sua segunda passagem pela Juventus, iniciada na temporada passada. Entre 2012 e 2016, o francês brilhou pela Velha Senhora. Vendido para o Manchester United, o jogador deixou os Diabos Vermelhos no meio do ano passado para voltar ao clube de Turim.

