Ferraresi treina com bola e fica perto do retorno no São Paulo

Após sete meses sem tocar em bola, o zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi finalmente voltou a treinar pelo São Paulo, nesta terça-feira (12). O jogador, que sofreu um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito, em janeiro, enfim voltou a realizar atividades em campo. O retorno do defensor foi motivo de bastante comemoração dos companheiros e ele, assim, fica um pouco mais perto de fazer sua volta aos gramados.

Ferraresi não joga desde 22 de janeiro, quando sofreu uma grave lesão na partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Ele passou por cirurgia em fevereiro e vinha se recuperando com fisioterapia e trabalhos físicos à parte. Agora, ele depende apenas da retomada de ritmo físico para ficar à disposição do técnico Dorival Júnior.

Aliás, o São Paulo deverá estender a permanência de Ferraresi por mais três anos. Inicialmente com contrato até o fim deste ano, o jogador deverá ser adquirido pelo Tricolor junto ao Grupo City e pretende pagar algo em torno de R$ 21 milhões pelos direitos econômicos do venezuelano. Dessa forma, o jogador de 24 anos ficaria vinculado ao clube até o fim de 2026.

