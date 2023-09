Já de volta, Marcos Leonardo deve jogar diante do Cruzeiro

O atacante Marcos Leonardo já está de volta ao Santos, após voltar antes da hora de seus compromissos junto com a Seleção Brasileira Olímpica. O jogador foi um dos vários dispensados pela CBF após os terremotos em Marrocos, na última sexta-feira (8). O evento sísmico cancelou os dois amistosos que a equipe faria contra a seleção local. Dessa forma, o atacante retornou a Santos, onde já está à disposição e deverá enfrentar o Cruzeiro nesta quinta-feira, pelo Brasileirão.

Marcos Leonardo foi a principal novidade do treino da manhã desta terça, no CT Rei Pelé. Depois da longa viagem de volta de Marrakech, o jogador juntou-se ao restante dos companheiros e participou de uma atividade tática e técnica com bola. A tendência é que ele comece jogando ao lado de Mendoza, no setor de ataque santista.

O reforço chega em boa hora para o Peixe. Afinal, havia o temor de que Marcos Leonardo pudesse sentir o cansaço da viagem e não conseguir ser titular – ou sequer entrar em campo. Entretanto, com o cancelamento dos amistosos, o jovem de 20 anos surge como o grande trunfo de Diego Aguirre para o importante compromisso desta quinta.

Em 17º lugar na tabela do Brasileirão, o Santos está na zona de rebaixamento e tem apenas 21 pontos. Assim, derrotar o Cruzeiro, que é 12º, com 26, passa a ser fundamental para ganhar um respiro na luta contra a degola. A bola rola às 19h desta quinta, na Vila Belmiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.