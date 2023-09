Flamengo x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo volta a entrar em campo nesta quarta-feira (13), após a parada para a Data-Fifa. Em Cariacica, o time enfrenta o Athletico-PR, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Kleber Andrade, às 21h (de Brasília). Como o Maracanã está fechado para a melhoria no gramado, o Rubro-Negro carioca optou por levar a partida para o Espírito Santo.

Na tabela do Brasileirão, o Flamengo é o quarto colocado, com 39 pontos. Está, portanto, a 12 do líder Botafogo. O Furacão, por outro lado, tem 34 pontos e ocupa a sétima posição.

Onde assistir

A TV Globo e o Premiere transmitem a partida entre Flamengo e Athletico.

Como está o Flamengo

O técnico Jorge Sampaoli contará com sete desfalques para a partida, contando com peças importantes. Afinal, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Bruno Henrique, suspensos, são baixas, assim como Arrascaeta, Luiz Araújo e Varela, lesionados. Além disso, na véspera da partida, o clube informou que Filipe Luís sofreu uma lesão na coxa direita e, assim, não encara o time paranaense. Para completar as ausências, o volante Erick Pulgar, que retorna da seleção chilena na madrugada de quarta-feira, irá direto para o Rio de Janeiro.

Para enfrentar o Athletico, a expectativa é a de que Sampaoli mande a campo uma equipe com três zagueiros: David Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Em contrapartida, no ataque, Everton Cebolinha deve jogar ao lado de Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. No gol, a expectativa é pela estreia de Rossi.

Como está o Athletico

Assim como o Flamengo, o Athletico não contará com alguns jogadores importantes. Fernandinho e Vitor Roque cumprem suspensão e não ficam à disposição. E devem ser substituídos por Hugo Moura e Pablo, respectivamente. Lesionado, o goleiro Bento também é desfalque. Em contrapartida, o técnico Wesley Carvalho conta com os retornos de Canobbio e Vinicius Kauê, que cumpriram suspensão na última rodada.

Os argentinos Esquivel e Zapelli, que estiveram com a seleção e não foram utilizados nas partidas, retornaram para Curitiba. Assim, treinaram com o elenco rubro-negro antes da viagem para Cariacica. Além disso, o goleiro Mycael, que estava com a Seleção pré-olímpica, também já retornou e vai para a partida. Os outros selecionados, Vidal e Canobbio, entram em campo na noite de terça-feira, e são aguardados no Espírito Santo no decorrer de quarta.

FLAMENGO X ATHLETICO

23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 13/9/2023, às 21h30

Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica (ES)

FLAMENGO: Rossi (Matheus Cunha); Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Allan, Gerson, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha; Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

ATHLETICO: Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Hugo Moura, Erick, Vitor Bueno e Zapelli; Cuello e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Mauricio Coelho Silva Penna (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

