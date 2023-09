Internacional x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e São Paulo duelam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado é o 14° colocado, com 26 pontos, e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento, já que o Santos, primeiro time dentro do Z4, tem cinco pontos a menos. Por outro lado, o Tricolor paulista está na 11ª posição, com 28 pontos, e tem seu último teste antes da final da Copa do Brasil.

Onde assistir

A TV Globo e Premiere transmitem a partida.

Como chega o Internacional

O técnico Eduardo Coudet terá muitos desfalques para a partida. Afinal, Rochet, Aránguiz e Valencia não estarão à disposição, por estarem com suas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Além disso, Vitão (transição física após lesão muscular), Pedro Henrique (recuperação de fratura no braço esquerdo), e Luiz Adriano (suspenso) também estão fora. Johny, com dores no tornozelo ainda é dúvida. Assim, o Colorado vai apostar mais do que nunca na força do seu plantel. Keiller deve assumir a meta, enquanto Mallo ganha sequência como zagueiro ao lado de Mercado, e Gabriel e Bruno Henrique formam a dupla de volantes. Por fim, Lucca assume o comando de ataque.

Como chega o São Paulo

Por outro lado, o técnico Dorival Júnior também terá seus desfalques, embora poucos. Afinal, Arboleda está com a seleção equatoriana e, portanto, é ausência certa, assim como James Rodriguez e Welington, que não devem voltar a tempo para o confronto diante do Colorado. Entretanto, o lateral-esquerdo Caio Paulista e o atacante David estão recuperados de lesão e devem ser relacionados. Aliás, o primeiro deve aparecer entre os 11 iniciais no Beira-Rio.

INTERNACIONAL X SÃO PAULO

23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e Horário: 13/09/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Keiller; Bustos, Mallo, Mercado e Renê; Gabriel, Bruno Henrique, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Lucca. Técnico: Eduardo Coudet.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Luciano (Wellington Rato), Lucas e Rodrigo Nestor; Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Auxiliares: Felipe Costa de Oliveira (MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

