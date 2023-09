Bitello aceita oferta do Dínamo Moscou e não joga mais pelo Grêmio

Um dos destaques do Grêmio na temporada atual, Bitello não deve jogar mais pelo clube. Isso porque o meia aceitou a oferta do Dínamo Moscou e deve ser anunciado ainda nesta semana como reforço do time russo. Para contar com o brasileiro, o clube europeu desembolsará 10 milhões de euros (R$ 53 milhões).

Os gaúchos detêm 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Cascavel-PR mantém 30%. Mas as partes estão praticamente acertadas para que o Tricolor aumente o percentual para 80% e, assim, receba pouco mais de R$ 42 milhões do montante.

Bitello integrou a Seleção Brasileira pré-olímpica que disputou amistoso diante de Marrocos. Apesar do cancelamento do segundo encontro entre as seleções em razão de um terremoto, o jogador permaneceu no país africano antes de seguir viagem para a Rússia a fim de realizar exames e assinar contrato.

Embora tenha aceitado a proposta, o Grêmio ainda não oficializou o negócio. Assim , o meia aguarda a conclusão dos últimos detalhes, o que deve ocorrer até o dia 14, data do fechamento da janela de transferências no país europeu.

Aos 23 anos, Bitello soma 43 partidas, com nove gols e cinco assistências na temporada. O meia chegou ao clube gaúcho em 2021, mas passou a chamar atenção durante a Série B, no ano seguinte. No primeiro semestre de 2023, ele ganhou a votação de craque do Campeonato Gaúcho, levando a melhor sobre o colega de time, o uruguaio Luis Suárez.

