O ano do Fluminense será decidido nos próximos 22 dias

Vinte e dois dias. Esse é o tempo que separa o Fluminense da confirmação ou não de sua volta à final da Copa Libertadores depois de 15 anos. O jogo de volta contra o Internacional acontecerá no dia 04 de outubro no Beira-Rio. Mas, até lá, o Tricolor terá duelos importantes para decidir se o seu ano terá mais taças. Ou se o time encantador de 2023 ficará com o solitário título Carioca.

Até o dia 04 de outubro, o Fluminense terá três jogos decisivos para as pretensões do clube no Campeonato Brasileiro. Encara Vasco (f), Cruzeiro (c) e Cuiabá (f). São três duelos contra times que estão mais focados na metade de baixo da tabela do que na de cima e os três vivendo momentos difíceis no campeonato.

O Cuiabá perdeu os últimos quatro jogos. O Cruzeiro não vence há oito jogos e o Vasco reagiu, mas não consegue sair da zona de rebaixamento. Assim, a chance de o Fluminense conquistar nove pontos é muito grande. Se conseguir, seria a primeira vez no campeonato que o Tricolor conquistaria quatro vitórias seguidas.

Fluminense na boa; para o Bota, dureza

E se o caminho do Tricolor nas três próximas rodadas se desenha tranquilo, o do líder Botafogo é o oposto. O alvinegro terá pela frente Atlético-MG (f), Corinthians (f) e Goiás (c). Goiás e Corinthians estão invictos nos últimos cinco jogos e o Galo em franca ascensão perdeu apenas uma partida das últimas cinco.

Obvio que é um exercício de ficção, mas não é impossível que o Botafogo saia dos três jogos com apenas um ponto. O que reduziria a vantagem entre as duas equipes para cinco pontos. Sendo que depois desses três duelos, haverá o clássico Fluminense e Botafogo no Maracanã, no dia 08 de outubro.

Com a perda da invencibilidade do Botafogo no Engenhão e a turbulência criada pelo treinador Bruno Lage, seria a hora de acreditar em uma possível arrancada no Brasileiro? Com o elenco todo à disposição, e uma semana de descanso antes do jogo de ida contra o Inter na semifinal da Libertadores, Fernando Diniz pode colocar força máxima contra Vasco e Cruzeiro para ver se a sorte joga junto e o Botafogo tropeça. Para depois avaliar os riscos a serem corridos fora de casa contra o Cuiabá (jogo que será entre os duelos contra o Inter na Libertadores). De certo, a Libertadores é prioridade, grande sonho do clube no ano. Mas eu olharia com carinho para tabela do Brasileirão nesse momento. Afinal, ela pode ser decisiva para o fim de ano do clube, caso as coisas não saiam como esperado na competição sul-americana.

