Eliminatórias: Com gol nos acréscimos, Venezuela derrota o Paraguai

Em Maturín, Venezuela e Paraguai realizaram um jogo truncado, que terminou com vitória dos mandantes. Rondón, em cobrança de pênalti, marcou e levou a sua torcida ao delírio.

Com o placar, a Vinotinto marcou os primeiros três pontos no qualificatório. A Albirroja fica com um ponto.

O jogo

O confronto iniciou truncado. A Venezuela, apoiada pela torcida, se arriscou um pouco mais no campo defensivo e deu trabalho em chutes de fora da área.

O Paraguai, mesmo com boas peças no sistema ofensivo, parecia pouco interessado em criar oportunidades e não dava trabalho.

Sem maior ânimo das seleções, o placar ficou inalterado até o apito final do juiz para descanso no vestiário.

Nos 45 minutos finais a Vinotinto se lançou um pouco mais e, na base da vontade, tentou incomodar o Paraguai e quase deu certo. Na ‘casquinha’ de Rondón, Córdova saiu na grande área e chutou para fora.

A resposta do Paraguai veio na bola parada. Sánches bateu falta da intermediária e Rojas caiu para espalmar.

Aos 32 minutos o lance mais polêmico do jogo. Na bola aérea, Piris cabeceou errado e a bola pegou no braço de Córdova, que dominou e bateu para o gol. No VAR, a arbitragem viu o lance e resolveu anular o tento.

A recompensa veio nos acréscimos do confronto. Iván Piris colocou a mão na bola após cabeceio do rival e o VAR, que antes prejudicou, informou a arbitragem da irregularidade, que assinalou pênalti a favor da Venezuela. Na cobrança, Salomón Rondón, sempre ele, marcou ao deslocar o goleiro.

