Arboleda deixa jogo do Equador de maca e preocupa São Paulo

A cinco dias do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, o São Paulo pode ter um desfalque de peso. Isso porque o zagueiro Arboleda deixou o campo de maca e com as mãos no rosto, aparentemente chorando, no jogo da seleção do Equador contra o Uruguai nesta terça-feira (12), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Titular da seleção de seu país, o defensor saiu desolado aos 25 minutos da etapa final após cair sozinho no gramado com dores na perna direita. Os equatorianos, aliás, venceram por 2 a 1.

O São Paulo aguarda o retorno de Arboleda ao Brasil para saber a gravidade da lesão. Suspenso por uma rodada no Campeonato Brasileiro, o jogador já desfalcaria o time diante do Internacional, nesta quarta. Entratanto, há preocupação para os dois jogos que valem o título da Copa do Brasil.

O técnico Dorival Júnior tem à disposição no grupo os zagueiros Beraldo, Alan Franco e Diego Costa. Nesta terça, o elenco ganhou o reforço do defensor venezuelano Nahuel Ferraresi, que treinou sem restrições e, assim, se aproxima do retorno aos gramados.