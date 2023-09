Bruno Lage testa mudanças no Botafogo e deve usar 12ª formação diferente

O Botafogo deve ter a 12ª formação diferente em 12 jogos sob o comando de Bruno Lage, no duelo com o Atlético, neste sábado, às 21h. O técnico português vem testando variações, e dois jogadores que ganharam a vaga recentemente podem sair do time. São os casos de JP Galvão e Segovinha, que não tiveram boa atuação na derrota para o Flamengo, no Nilton Santos, antes da paralisação para a Data-Fifa.

Neste cenário, Di Plácido recuperaria a vaga de titular na lateral direita, e Luis Henrique e Júnior Santos disputam para voltar à equipe no lugar do paraguaio. Como se trata de um jogo fora de casa, a tendência é usar uma formação mais forte fisicamente e com boa recomposição defensiva. Segovinha, por exemplo, nunca foi titular longe do Nilton Santos pelo Brasileirão.

Até então, Lage sempre iniciou com equipes diferentes, desde sua estreia, contra o Patronato-ARG. Seja por decisão de poupar alguns titulares na Copa Sul-Americana, por suspensão, lesão ou variação tática. Frequentemente, para justificar suas decisões, usa o argumento de que isso é natural e não considera ter 11 titulares, e sim um grupo homogêneo.

FORÇA MÁXIMA À DISPOSIÇÃO

De fato, atletas tidos como reservas, como Hugo e Gabriel Pires, tiveram bom desempenho no último mês. No entanto, com a força máxima, o Botafogo

