São Januário obtém laudo dos Bombeiros e liberação fica próxima

São Januário está mais perto do que nunca de voltar a receber público em seus jogos. Nesta terça-feira (12), o Corpo de Bombeiros emitiu um laudo técnico para o estádio. Este é um dos últimos detalhes para a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), afim de aprovar a liberação de torcedores para o local. O Vasco fará uma reunião com o Ministério Público nesta quarta e a tendência é de um acordo que sacramente de vez a liberação.

A vistoria dos Bombeiros aconteceu na última sexta-feira, mas o resultado do laudo só saiu nesta terça. O documento atesta que São Januário preenche os requisitos de segurança exigidos pelo Ministério Público. O relatório foi encaminhado à presidência do MP. Ademais, o jurídico vascaíno entrou com recurso, nesta segunda, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O pedido, portanto, é pela desinterdição do estádio.

Assim, o clube espera que o encontro com os promotores do MP tenha sucesso. A expectativa é pela assinatura de um acordo que libere oficialmente a entrada de torcedores em São Januário. Nas últimas semanas, o clube atendeu a uma série de pedidos do MP, instalando catracas eletrônicas e equipamentos de reconhecimento facial e de biometria.

São Januário não recebe torcedores desde o último dia 22 de junho. Na altura, o Vasco perdeu para o Goiás por 1 a 0 e uma série de incidentes fez com que o estádio acabasse interditado na sequência. O STJD puniu o clube com quatro jogos de portões fechados como mandante, mas a Justiça Comum manteve o veto para entrada de torcedores na Colina, mesmo após o cumprimento da punição esportiva.

