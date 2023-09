CBF oficializa Vasco x São Paulo no Mané Garrincha, em Brasília

A CBF confirmou o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, como palco do jogo Vasco x São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 7 de outubro. O clube carioca solicitou, há mais de duas semanas, a mudança do local da partida, antes marcada para São Januário.

O estádio cruz-maltino continua impedido pela Justiça de receber público, mas há confiança no clube de que nesta quarta-feira será firmado um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro para a liberação da Colina Histórica..

Antes disso, a ideia inicial da diretoria era mandar o jogo no Maracanã. Contudo, a Conmebol tem o direito de reinvindicar o estádio com antecedência para a customização do palco que receberá a decisão da Libertadores, prevista para 4 de novembro.

Vasco e São Paulo se enfrentam, portanto, em 7 de outubro, às 18h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.

