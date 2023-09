Mulher registra BO contra Kléber Gladiador por agressão em SP

A funcionária de uma loja de conveniência registrou um boletim de ocorrência contra o ex-jogador Kléber Gladiador. No último dia 3, ele envolveu-se numa briga em São Paulo e foi flagrado empurrando a mulher, em imagens divulgadas primeiramente pela Record TV. O antigo jogador de Palmeiras e Cruzeiro também teria dado um soco em outro funcionário.

As imagens mostram Kléber entrando no local junto a pelo menos uma outra pessoa, inicialmente não identificada. Elas se envolveram em uma discussão e a funcionária tentou impedir a entrada do ex-jogador na loja, mas ele respondeu com um empurrão. Posteriormente, a mulher procurou a Polícia e registrou um boletim de ocorrência contra o ex-jogador.

Pelas redes sociais, nesta terça-feira (12), Kléber Gladiador se pronunciou sobre o ocorrido. Ele afirmou, entretanto, ter agido em legítima defesa e após sofrer agressões de outras três pessoas. O ex-jogador, apesar das imagens, garante que não bateu em nenhum funcionário e citou que testemunhas comprovam sua versão.

“Diferentemente do veiculado, no último dia 03/09 fui agredido por três pessoas e apenas me defendi das agressões que sofri, sejam elas físicas e/ou morais. Em nenhum momento agredi qualquer funcionário do estabelecimento, inclusive nos vídeos veiculados inexistente (sic), de minha parte, qualquer agressão ou tentativa. Os fatos não foram tal como ditos ou veiculados e irei provar às autoridades. Assim que foi intimado a prestar esclarecimentos, apresentarei a minha versão do que realmente ocorreu. Agi em legítima defesa e tenho testemunhas que corroboram com a minha versão dos fatos”.

Emissora de TV demite Kléber, que é comentarista

A repercussão do caso envolvendo Kléber Gladiador teve desdobramentos na empresa onde o antigo atacante trabalha como comentarista. A CNN Brasil anunciou, na noite desta terça (12), a demissão do ex-jogador. Kléber participava do programa ‘Domingol com Benja’ ao lado do jornalista Benjamin Back.

Em nota, o canal de notícias confirmou a dispensa de Kléber, que entretanto já não frequentava o programa havia algumas semanas. Anteriormente, ainda nesta terça, a CNN já tinha decidido afastar o comentarista momentaneamente da atração, mas a decisão final foi mesmo por sua demissão.

