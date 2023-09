Abel avalia mudanças no Palmeiras para enfrentar o Goiás

O Palmeiras segue sua preparação para enfrentar o Goiás, na sexta-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça, na Academia de Futebol, o grupo realizou atividades técnicas e táticas com foco marcação, passes e dinâmicas coletivas sob o comando de Abel Ferreira e sua comissão técnica.