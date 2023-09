Marquinhos marca no fim e Brasil vence o Peru

A Seleção Brasileira venceu o Peru por 1 a 0 na madrugada de terça para quarta-feira (13), pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Com gol de Marquinhos, no fim do segundo tempo, no Estádio Nacional de Lima, a Canarinho manteve o 100% de aproveitamento na competição. Assim, é a líder, com seis pontos (na frente da Argentina pelo saldo de gols). Em contrapartida, o Peru segue com apenas um ponto, na sexta posição.





Com a vitória, a Seleção Brasileira manteve a invencibilidade contra o Peru em jogos das Eliminatórias. Afinal, em 14 jogos, foram dez vitórias e quatro empates.

Como foi o jogo

O início da partida foi de abafa do time da casa, que tentou impedir a saída de bola do Brasil com pressão alta. Em alguns momentos da etapa inicial, o técnico Fernando Diniz pediu aos seus jogadores paciência ao trocarem passes. Aliás, foi dessa forma que a Seleção chegou com perigo ao gol de Gallese. O Brasil teve dois gols anulados, o primeiro, de Raphinha, aos 16 minutos, em posição irregular de Neymar na jogada. Posteriormente, já aos 44′, o VAR indicou impedimento de Richarlison, que de cabeça mandou a bola para o fundo da rede. A marcação, no entanto, foi após sete minutos de análise do árbitro de vídeo.

Após paralisações por checagens e atendimentos, o árbitro indicou sete minutos de acréscimos. Assim, ao apito de intervalo, os brasileiros, incluindo Diniz, reclamaram bastante do período acrescido. Em suma, foi a Canarinho, que cresceu na metade do primeiro tempo, que teve as melhores chances. Além disso, a atuação tranquila de Ederson refletiu as ações ofensivas dos peruanos, que não ofereceram tanto perigo.

Segundo tempo

O Brasil voltou do intervalo com o mesmo volume do fim da etapa anterior, pressionando os peruanos para a área de defesa. Assim, Neymar foi fundamental para construir as jogadas, principalmente para deixar seus companheiros em boas condições de achar o último passe. Em contrapartida, os peruanos só conseguiram chegar com perigo ao gol de Ederson em jogadas de escanteio, utilizando o experiente Paolo Guerrero, que tem a jogada aérea como uma de suas principais características, como principal referência. Após muita pressão, o Brasil chegou, finalmente, ao gol. Já no fim da partida, Marquinhos, de cabeça, marcou o gol da vitória brasileira, após cruzamento de Neymar.

Próximos jogos

A próxima Data-Fifa será em outubro, quando a Seleção Brasileira terá Venezuela e Uruguai pelo caminho. Em Cuiabá, os brasileiros recebem os venezuelanos no dia 12. Posteriormente, no dia 17, visitam os uruguaios em Montevidéu.

PERU 0X1 BRASIL

2ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Data e horário: 12/9/2023, às 23h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional do Peru, Lima (PER)

PERU: Gallese; Aldo Corzo, Luís Abram, Tapia e Miguel Trauco (Valera, 45’/2°T); Yotún, Wilder Cartagena (Jesús Castillo, 22’/2°T) e Marcos Lopez; Andy Polo (Grimaldo, intervalo), André Carrillo (Ruidíaz, 32’/2°T) e Paolo Guerrero. Técnico: Juan Maximo Reynoso

BRASIL: Ederson; Danilo (Vanderson, 39’/2°T), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton, 39’/2°T) e Neymar (Raphael Veiga, 47’/2°T); Raphinha (Martinelli, 40’/2°T), Rodrygo e Richarlison (Gabriel Jesus, 18’/2°T). Técnico: Fernando Diniz

Gol: Marquinhos (BRA)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: German Delfino (ARG)

Cartões amarelos: Wilder Cartagena, Renato Tapia e Marcos Lopez (PER); Raphinha e Bruno Guimarães (BRA)

