EstrelaBet amplia patrocínio para time feminino do CRB

Até dezembro deste ano, a casa de apostas patrocinará o clube alagoano, que disputará o Campeonato Estadual no segundo semestre, no espaço master e nas costas das camisas de jogo. Recém-fundado, o time conquistou o título da competição em 2021.

“Já patrocinamos o time masculino do CRB e não havia motivo para também não apoiarmos as mulheres do clube. Todos sabem o quanto a EstrelaBet busca fomentar o futebol feminino, e sempre que pudermos, faremos nossa parte. Agora vamos em busca de mais um título para essa coleção!”, afirmou Rafael Zanette, head de patrocínios da empresa.

Além do CRB, a EstrelaBet patrocina as Gurias Coloradas (equipe feminina do Internacional), as Spartanas (equipe feminina do América-MG), as Meninas do Vozão (equipe feminina do Ceará) e, mas recentemente, tornou-se Apoiadora Brasileira Oficial da Copa do Mundo Feminina da Fifa-2023. Além do futebol de campo, a empresa também patrocina a Confederação Brasileira de Futsal, em acordo que também engloba a Seleção Feminina.

O Alagoano Feminino terá oito equipes na disputa pelo título, e tem início previsto para a segunda quinzena de setembro. Na primeira fase, todos se enfrentam em turno único, com os quatro melhores avançando para as semifinais e final, todas decididas em jogo único.

