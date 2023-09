Herói da noite, Marquinhos destaca vitória difícil diante dos peruanos

A vitória da Seleção Brasileira sobre o Peru foi graças a Marquinhos, que, de cabeça, no fim da partida, garantiu os três pontos nas Eliminatórias Sul-Americanas. Após a partida em Lima, o zagueiro ressaltou a importância da Canarinho não sofrer gols. Além disso, destacou a importância da bola parada, de onde saiu o gol da vitória.

“Foi muito bom não termos tomado gol, jogo difícil. Mas, claro, cada jogo tem sua história. Temos que buscar o resultado independentemente da maneira que o adversário joga. Hoje saiu de bola parada, ninguém imaginava, mas isso define jogo também”, disse o defensor à TV Globo, na saída do gramado.

O gol de Marquinhos saiu aos 46 minutos do segundo tempo. O zagueiro do Paris Saint-Germain aproveitou o cruzamento de Neymar e, em um de suas especialidades, a bola aérea, garantiu o triunfo brasileiro. O defensor, aliás, vinha sendo um dos destaques da Canarinho no confronto.

Escrita contra o Peru nas Eliminatórias

Com a vitória na madrugada de terça para quarta-feira, a Seleção Brasileira ampliou uma marca histórica nas Eliminatórias. A Seleção pentacampeã mundial jamais perdeu para os peruanos na competição. Em 14 jogos, são dez vitórias e quatro empates.

