Gabriel Jesus reclama de cera dos peruanos e demora do VAR após vitória

Apesar da vitória em Lima, a Seleção Brasileira não teve vida fácil na partida contra o Peru. Afinal, os adversários buscaram parar as ações da equipe de Fernando Diniz com faltas e, em alguns momentos, atrasando o jogo. Essa, aliás, foi uma das reclamações do atacante Gabriel Jesus, que valorizou o desempenho do time canarinho.

“Nunca foi fácil jogar contra o Peru na casa deles. Ainda mais da maneira que jogaram hoje, prendendo muito o jogo, fazendo cera. No gol do Richarlison demorou bastante (o VAR). Fizeram tudo para nos desconcentrar, mas o time seguiu focado buscando a vitória. Conseguimos graças ao time inteiro”, afirmou Jesus à TV Globo.

Reserva de Richarlison, Gabriel Jesus entrou no lugar do camisa 9 aos 19 minutos do segundo tempo. O atacante do Arsenal não teve grandes chances. Contudo, o jogador festejou sua recuperação física.

“A equipe vem evoluindo e estou muito feliz de poder estar aqui novamente, agora recuperado do joelho. São três pontos muito importantes”, completou.

