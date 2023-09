Diniz aponta erros do Brasil contra o Peru, mas exalta início nas Eliminatórias

O técnico Fernando Diniz não ficou totalmente satisfeito com a atuação da Seleção Brasileira diante do Peru, na vitória por 1 a 0 em Lima. Segundo o treinador, a sua equipe não teve paciência em alguns momentos para “desmanchar” a marcação adversária. Além disso, ele apontou a má qualidade do gramado do estádio em Lima como ponto prejudicial para o estilo de jogo da Canarinho.

“Fico satisfeito com o que apresentamos na soma dos dois jogos. No jogo de hoje, era uma atmosfera diferente de Belém do Pará. A equipe teve que fazer três gols para valer um. Teve aquela margem mínima que demorou oito minutos para não validar o gol. Não tivemos tanta fluência, estranhamos um pouco o gramado. O que facilitou a marcação, e tivemos mais erros na parte técnica do que o normal. Muito pelo campo, algumas vezes tentando jogar de forma acelerada, mas acho que o saldo foi muito positivo”, disse Diniz em entrevista coletiva.

Atuações do Brasil contra o Peru: Raphinha e Marquinhos foram os melhores

“Os jogadores vão entender, não precisa de muita gente para fazer superioridade. Portanto, é uma questão de ocupar bem os espaços, circular bem a bola. Tentamos acelerar demais, não tivemos paciência para desmanchar a marcação ao poucos. Isso dificultou o nosso jogo também. Também teve o gramado, que não é o que os jogadores estão acostumados. Muito diferente da Europa e do que foi em Belém também”, completou o treinador.

Aliás, não foi apenas na coletiva de imprensa que Fernando Diniz cobrou paciência de seus jogadores ao trabalharem a bola. Durante a partida, o treinador falou, por diversas vezes, para os atletas girarem mais a bola, “com calma”, segundo ele.

Diniz destaca início na Seleção

Com a vitória fora de casa, a Seleção mantém 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americana. Afinal, venceu a Bolívia por 5 a 1 na primeira rodada. Dessa forma, com o Brasil na liderança, Diniz vê saldo positivo nesta Data-Fifa.

“É sempre importante vencer. Acho, aliás, que vencemos com muitos méritos. Diante da Bolívia, tivemos um descuido depois do quarto gol. Contra o Peru, eles não chutaram nenhuma bola no gol. Mostra que estávamos muito atentos para nos ajudarmos na marcação. Gostei muito”, encerrou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.