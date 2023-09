São Paulo não terá atacante contra o Inter por motivos contratuais

O São Paulo encara o Internacional nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Beira-Rio, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico Dorival Júnior terá uma ausência para o embate. O atacante David não poderá disputar o duelo no Rio Grande do Sul por motivos contratuais.

David está emprestado pelo próprio Colorado ao Tricolor Paulista. No vínculo assinado pelos clubes, o atacante só pode enfrentar o Internacional caso o São Paulo pague uma multa ao clube gaúcho. Contudo, como o jogador não é titular absoluto, o técnico Dorival deve ficar sem o atleta para o embate.

Aliás, a partida contra o Internacional marcaria o retorno de David no São Paulo. O atacante teve uma lesão no joelho e no tornozelo direito. A ideia era que o jogador ganhasse ritmo de jogo, visando a final da Copa do Brasil. Neste domingo (17), o Tricolor encara o Flamengo, no Maracanã, pelo primeiro jogo da decisão do torneio.

Outro desfalque será os convocados nesta Data-Fifa. Arboleda, James Rodriguez e Welington devem ser preservados da partida, também visando a final da Copa do Brasil. Aliás, o zagueiro se machucou durante o duelo entre Equador e Uruguai e preocupa a comissão técnica.

Sem David, o São Paulo deve encarar o Internacional com: Rafael; Rafinha, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia e Alisson; Luciano (Wellington Rato), Lucas e Rodrigo Nestor; Calleri.

