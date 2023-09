Palmeiras estuda ter quarteto ʽselecionávelʼ contra o Goiás

O Palmeiras encara o Goiás nesta sexta-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico Abel Ferreira ainda tem dúvidas para escalar o time. Afinal, Raphael Veiga, Gustavo Gómez, Richard Rios e Piquerez, que estavam com suas seleções, ainda não tem presença certa no embate contra o Esmeraldino.

O quarteto esteve envolvido em compromissos por Paraguai, Uruguai, Colômbia e Brasil, respectivamente, nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Contudo, os horários distintos fazem com que o Palmeiras tenha dúvidas. Por exemplo, a seleção celeste, de Piquerez, atuou nesta terça-feira (12), às 18h. Já a Seleção Brasileira, que contou com Veiga, entrou em campo às 23h.

Com isso, Abel Ferreira deve poder contar com os quatro jogadores somente no treino da quinta-feira (14), véspera da partida contra o Goiás. O quarteto deve fazer apenas um treino regenerativo e sua participação será estudada pela comissão técnica.

O retorno mais importante é de Gustavo Gómez. Como Murilo foi expulso contra o Corinthians, na última rodada do Brasileirão, a presença do defensor é visto como crucial.

Entretanto, o quarteto tem grandes chances de atuar contra o Goiás, por conta do calendário. O Verdão entra em campo novamente apenas no dia 21 de setembro. Assim, os jogadores teriam chance o suficiente para se recuperar para o embate. O jogo antecede o primeiro compromisso contra o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores, no dia 28.

