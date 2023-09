O centroavante Richarlison abriu o coração e, de peito aberto, desabafou após a vitória do Brasil sobre o Peru por 1 a 0, na madrugada desta quarta-feira (13), em Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Primeiro, no entanto, afirmou que vai pedir ajuda psicóloga, pois não é só a bola que não está entrando. Alguns problemas fora de campo também atormentaram o Pombo do Tottenham e da Seleção nos últimos meses.

“Vou voltar para a Inglaterra, buscar ajuda psicológica, para trabalhar a mente. Vamos sentar e conversar. Voltar mais forte. Creio que vou estar na próxima (convocação). Preciso de uma sequência boa no Tottrnham para chegar bem aqui”, confidenciou o centroavante.

Mas, afinal, o que está afligindo Richarlison? O próprio jogador reportou algo que o incomodou profundamente. Ele, porém, garante que as coisas já estão se encaminhando para o eixo.

“Passei por um momento turbulento nesses últimos cinco meses fora de campo. Agora, as coisas já estão certas dentro de casa. Algumas pessoas que só estavam de olho no meu dinheiro saíram de perto de mim. Às vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Creio que essa parte acabou me atrapalhando. Mas vou continuar focado no clube. A tempestade já passou”, assegurou o centroavante.

Richarlison explica choro

Outro fato que chamou a atenção do público nos últimos dias foi o fato de Richarlison ter chorado ao ser substituído pelo técnico Fernando Diniz durante a goleada do Brasil sobre a Bolívia por 5 a 1, na última sexta-feira (8), em Belém, na estreia da Seleção nas Eliminatórias. Será que o pranto foi somente uma consequência do mau momento em campo e por não ter performado como a torcida esperava?

“Aquele momento triste não foi nem por ter jogado mal, a meu ver não fiz má partida em Belém, foi mais um desabafo pelas coisas que vinham acontecendo fora de campo, que fugiram do controle não da minha parte, mas de pessoas que estavam perto de mim”, enfatizou o Pombo.

